Lutijn laat mensen kennis maken met games en spelletjes uit de jaren 80 en 90

Lutijn Groeneveldt (40) gaat met Bistro Le Maire, de horecagelegenheid op Ginsterveld, een grote camping in Schouwen Duiveland, zijn zevende seizoen in. ,,Ik heb vroeger vooral in de hotellerie gewerkt in het buitenland, terug naar Nederland gekomen belandde ik in Zeeland. Eerst hier tegenover bij Duinhoeve. Maar ik ben iemand die graag voor zichzelf werkt, toen op Ginsterveld het restaurant in verkoop kwam, ben ik Bistro Le Maire begonnen. Afgelopen zomer heb ik een gedeelte van het terras dicht moeten laten omdat ik geen handjes had om te helpen. Voor aankomend seizoen, ik ga 30 maart weer open, ziet het er gelukkig beter uit.”