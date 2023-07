Lunchroom ’t Geerepleintje in Middelburg gaat toch weer open

MET VIDEO Met Formule 1-auto de grindbak in en lachend verder racen, het kan in Middelburg

Met een enorme snelheid van dik boven de tweehonderd kilometer per uur rijdt Lars Siereveld zijn racewagen de grindbak in en botst tegen de zijkant van de baan. Hij grinnikt even, draait aan het stuur, geeft gas en vervolgt zijn weg op het Circuit van Zandvoort in een poging zijn vrienden Bas, Nigel en Rick weer in te halen.