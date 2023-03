Lunchroom Raf’s in centrum Zierikzee stopt ermee

Bestuurder in Middelburg rijdt spookvoer­tuig én blijkt drugs in bloed te hebben

Een 42-jarige Georgiër die onder invloed van drugs in een spookvoertuig reed is zijn auto kwijt. Het voertuig was niet geregistreerd en daarmee een zogeheten spookvoertuig. Bij de bestuurder is een positieve drugstest afgenomen, hij wordt verdacht van het rijden onder invloed.