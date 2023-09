Luisteren zonder iets te zeggen: ‘Alleen dat helpt al als iemand kampt met donkere gedachten’

Gemeente onderzoekt snelheids­ge­bod: maximum 30 door Grijpsker­ke

Met maximaal dertig kilometer per uur door Grijpskerke rijden. Dat is mogelijk een manier om ervoor te zorgen dat de verkeersoverlast in dat dorp minder wordt, zo blijkt uit een voorstel van de gemeente. Grijpskerke zucht al jaren onder het vele verkeer dat door het dorp rijdt. Sinds de aanleg van de N57, ruim tien jaar geleden, is het steeds drukker en drukker geworden met auto’s die door het dorp rijden op weg naar of van de kust.