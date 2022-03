Ludieke, maar bloedserieuze actie in Cadzand: ‘Rijd ons niet van de sokken!’

Of de weggebruikers nu het dorp in- of uitrijden, aan de entree van Cadzand wordt al jaren hard gereden. De dorpsraad vindt het nu wel welletjes. In afwachting van een definitieve oplossing, hebben een paar leden onlangs een niet mis te verstane boodschap opgehangen. ‘Matig uw snelheid! Rijd ons niet van de sokken!’, is te lezen bij het welkomstbord aan de Zuidzandseweg. ,,Het is een ludieke actie”, zegt Marjolein Vinke. ,,Dat werkt beter dan een negatieve boodschap.” De achterliggende gedachte is wel degelijk serieus.