Luctor et Emergo doet naam eer aan: koninklijke erepenning voor 100-jarige muziekvereniging

Het jubileum werd al op 10 november 2021 bereikt. Maar door de coronacrisis moest Luctor et Emergo ruim een jaar wachten op de koninklijke onderscheiding. Afgelopen zaterdag was het eindelijk zover. Commissaris van de koning Han Polman reikte de erepenning uit aan de christelijke muziekvereniging tijdens de jaarlijkse uitvoering in De Soute Schakel.

Luctor et Emergo werd in 1921 opgericht omdat een nieuwe burgemeester geïnstalleerd moest worden. Omdat Zoutelande geen muziekvereniging had, moest een harmonie van een ander dorp worden gevraagd om de burgemeester te verwelkomen. Dat ging een aantal dorpsbewoners te ver en dus richtten zij zelf een vereniging op.

Aan een zijden draad

De Zoutelandse muziekvereniging bestaat uit een fanfareorkest, een dweilorkest en diverse gelegenheids-ensembles. De jeugd wordt bij de vereniging betrokken door middel van projecten als Heel Veere Speelt en Veers Leerlingenorkest. Luctor et Emergo is jaarlijks aanwezig bij Koningsdag in Meliskerke en Zoutelande en de intocht van Sinterklaas in Zoutelande. Ook verzorgt zij elk jaar het zomeravondconcert en het kerstconcert in de Catharinakerk in Zoutelande en neemt de vereniging deel aan diverse concoursen. Luctor et Emergo exploiteert en beheert ook de multifunctionele accommodatie De Soute Schakel in Zoutelande.