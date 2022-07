Luchtvervuiling Kanaalzone baart wethouder zorgen, bewoners Sloegebied trekken zich er minder van aan

zomerserie: het strandhuisje Elk jaar huurt gezin Wockenfuss uit Köln precies hetzelfde strandhok­je op Westen­schou­wen

Voor veel mensen is het puntje van Schouwen-Duiveland, Westenschouwen qua locatie het einde van de wereld. Een heel mooi einde. Brede stranden, weidse uitzichten en bos. Voor het gezin Wockenfuss uit het Duitse Köln is het strand bij de welbekende rotonde en dan de trappen omhoog hun vertrouwde plek op het strand. Hun huisje is te vinden na de strandpost en strandpaviljoen De Buurman.

13 juli