Luchtvervuiling industrie schaadt gezondheid van Zeeuwen: ‘Wie er gevoelig voor is, heeft er veel last van’

Daardoor hebben ze meer kans op astma in de kindertijd en hartziekten, hoge bloeddruk en vormen van suikerziekte op latere leeftijd. Dat concludeert Arnold Bergstra van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hij promoveerde recent op onderzoek naar de relatie tussen gezondheid en luchtverontreiniging door industrie.

Daarbij richtte hij zich zowel op de Kanaalzone als het Sloegebied. Bergstra, die ook werkzaam is bij GGD Zeeland, komt tot de slotsom dat vervuiling van zware industrie op alle leeftijden de gezondheid beïnvloedt. Behalve dat baby’s lichter zijn, hebben kinderen vaker slechtere longen en gebruiken volwassenen meer medicijnen tegen hart- en vaatziekten.

Dat klinkt alarmerend. Moeten we ons serieus zorgen maken?

,,Dat is heel moeilijk te zeggen”, aldus Bergstra. ,,We leven al korter door luchtverontreiniging. De een vindt dat erg, de ander wat minder. De gezondheidseffecten die ik heb gezien, zijn gemiddeld niet heel erg groot. In Zeeuws-Vlaanderen hebben baby’s dicht bij industrie een lager geboortegewicht: gemiddeld 75 gram. Een jeugdarts schrikt daar niet van. Maar het gaat wel over heel veel mensen. Dat betekent dat het totale effect op de volksgezondheid toch relevant is. Een ander voorbeeld: bij longfunctietesten onder kinderen zijn de verschillen vaak ook klein, maar bij gevoelige groepen zoals astmapatiënten zijn die een stuk groter. Die hebben, naar alle waarschijnlijkheid, wel last van de luchtverontreiniging.”

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek - Moeders in Zeeuws-Vlaanderen die dicht bij industrie wonen, krijgen baby’s die gemiddeld 75 gram lichter zijn dan in de rest van de regio. Dat blijkt uit gegevens van bijna 4500 baby’s die in de periode 2012-2017 werden geboren.

- Volgens CBS-gegevens uit de periode 2012-2017 hebben volwassenen in de buurt van vervuilende industrie vaker last van chronische ziekten. Ze gebruiken tot 15 procent meer medicijnen tegen onder meer hart- en vaatziekten.

- Kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar die in de buurt van industriegebieden wonen, scoren slechter bij longtesten. Ze hebben vaker last van piepen op de borst en droge hoest. Deze uitkomst is gebaseerd op het onderzoek uit 2012 onder 665 schoolkinderen in Zeeland. Aanleiding waren zorgen over fosforfabriek Thermphos.

Baby’s in de Kanaalzone worden gemiddeld lichter geboren. Is dat één op één toe te schrijven aan vervuiling door de industrie?

,,Je kunt zoiets nooit keihard bewijzen. Maar met dierproeven is de relatie met luchtverontreiniging heel goed onderzocht en aangetoond. Het bijzondere van dit onderzoek is dat we vervuiling door verkeer hebben kunnen uitsluiten. In de Kanaalzone en het Sloegebied heb je veel industrie en weinig verkeer. Dan kun je nauwkeurig het verband tussen industrie en gezondheid onderzoeken. Veel beter dan bijvoorbeeld bij Tata Steel, waar je ook te maken hebt met bijvoorbeeld de invloed van Schiphol en veel verkeer.”

Volledig scherm Arnold Bergstra tijdens zijn promotie. © Privé

Wat betekent het dat baby’s gemiddeld lichter zijn?

,,We weten nu dat er een relatie is tussen luchtverontreiniging en geboortegewicht. Maar we weten nog niet wat het voor de kinderen betekent op latere leeftijd. Vanuit de literatuur is bekend dat lager gewicht eerder astma kan veroorzaken en op latere leeftijd ook suikerziekte en hart- en vaatziekten. Of dat ook voor deze groep geldt, weten we nog niet. Daarom is het belangrijk die groep te blijven volgen in de tijd.”

Een deel van uw proefschrift is gebaseerd op de onderzoeken die tien jaar geleden zijn gedaan vanwege fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost. In hoeverre zijn die nu nog bruikbaar?

,,Ik heb die gegevens opnieuw gebruikt, maar dan veel verfijnder. Van elke persoon die destijds heeft meegedaan, is de precieze blootstelling aan luchtverontreiniging uitgerekend. Het klopt dat er sinds 2012 veel is veranderd. Thermphos, maar ook Zalco en de kolencentrale zijn inmiddels verdwenen. Daardoor is de luchtkwaliteit verbeterd. Maar dit is een wetenschappelijk onderzoek, om de relatie tussen luchtvervuiling en gezondheid aan te tonen. Of de situatie nu anders is, maakt niets uit. Maar voor de inwoners wel. Die willen weten: wat betekent dat voor mij? Maar je kunt het niet terugrekenen naar het individu. De een merkt er veel van en de ander niets. Het is net als bij rokers: die leven gemiddeld korter, maar toch zijn er kettingrokers die 80 jaar of ouder worden.”

Zou u zelf in de buurt van zware industrie gaan wonen?

,,Ik woon in Rotterdam, onder de rook van Rijnmond, waar meer luchtverontreiniging is. Gemiddeld gezien leven mensen door luchtverontreiniging twaalf maanden korter. Dat zal hier nog iets meer zijn. Maar je hebt in Rotterdam ook veel positieve dingen, zoals volop uitgaansgelegenheden. Ik zou zelf niet heel dicht bij industrie gaan zitten, maar door in Rotterdam te gaan wonen, sluit ik wel een compromis.”