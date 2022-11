Locatievoorstelling over slavernijverleden in Middelburg

Returning the Gaze neemt het publiek mee naar november 1596. Dat jaar kwamen zo’n 130 Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen per schip aan in Middelburg. Zij waren gevangen aan boord van het schip van kapitein Melchior van den Kerckhoven en handelaar Pieter van der Hagen, beiden medeplichtigen aan de slavenhandel. Op het Abdijplein werd op 18 november een kijkdag georganiseerd waarbij zij tentoongesteld werden aan mensen in de stad. Als gedoopte christenen zouden zij in vrijheid kunnen leven, maar twee weken later besloot de regering van de Republiek alsnog dat de reder met hen kon doen wat hij wilde. Beroofd van hun vrijheid, identiteit en familie werden na een kort verblijf in Middelburg de kinderen, vrouwen en mannen opnieuw ingescheept en verkocht in West-Indië.