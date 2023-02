Locatie islamitische school staat nog niet vast, maar Combinatie is wel bijna zeker

Burgemeester en wethouders van Vlissingen nemen in maart een besluit over huisvesting van de nieuwe school Iqra (‘lees’ of ‘leer’ in het Arabisch). Het voornemen om de school op te nemen in gebouw De Combinatie aan het Pablo Picassoplein leidde vorige week tot ophef bij besturen van scholen (Sint Jozef, Het Vlot en Ravestein) die al in het gebouw zijn gevestigd en bij enkele raadsfracties. Bertijn spreekt over twee weken nog met schoolbestuurders en ook tijdens een commissievergadering wordt nog over de locatie voor de nieuwe school gesproken. Maar Bertijn bevestigde woensdag dat de kans klein is dat op het laatste moment een andere plek en een ander gebouw wordt gekozen.