LIVE | Zeeuwse vluchter in kopgroep van acht, volg hier de eerste etappe van de ZLM Tour

Minder hectares en tegenval­len­de oogsten. Wat is er aan de hand in dé uienprovin­cie van het land?

Is de uienteelt op zijn retour in Zeeland? In alle provincies neemt het aantal hectares uien toe, alleen in Zeeland is sprake van krimp. Ook de oogst valt steeds vaker tegen. Door droogte, hitte en een gebrek aan zoet irrigatiewater zaaien boeren daarom liever minder risicovolle gewassen.