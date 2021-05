LIVE: zaak-Ichelle; verdachte Sandra H. heeft verklaard dat ze ‘in opdracht handelde’

De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt pas later. Volgens haar advocaat zal Sandra H. tijdens die zitting een verklaring afleggen. De voorbereidende (pro forma)zitting van vandaag draait vooral om het voorarrest van H . De Vlaamse zit al sinds 9 februari vast nadat onder meer in haar winkel in Oostburg bloedsporen waren gevonden die gelinkt worden aan de toen nog vermiste Ichelle van de Velde. Ichelles lichaam is in delen teruggevonden.

In opdracht gehandeld

,,Ze is een a-typische verdachte”, zei de advocaat. ,,Moeder van meerdere kinderen. Ze is een tengere vrouw, die kampte met verschillende fysieke beperkingen. De vraag is daarom of ze wel de dader is van die feiten.” Volgens hem heeft Sandra H. al in een vroeg stadium verklaard dat ze Ichelle niet om het leven heeft gebracht. Ze zou niet hebben ontkend dat ze ‘bepaalde handelingen’ had verricht, maar zou hebben gezegd dat ze in opdracht had gehandeld.