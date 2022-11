LIVE | Volg hier dag 2 van de strafzaak tegen Sandra H.

MET VIDEO Ichelles familie kijkt Sandra H. recht in de ogen: ‘Jij loste dit probleem op met een horrorver­haal’

Nabestaanden van Ichelle van de Velde maakten dinsdag van de gelegenheid gebruik om in de rechtbank in Middelburg Sandra H. in de ogen aan te kijken. In hun verklaringen maakten ze haar duidelijk hoeveel leed ze heeft veroorzaakt. Broer Jeffrey: ,,Je hebt mijn zus als een stuk vuil in een vuilniszak gedaan en gedumpt in een kanaal.”

