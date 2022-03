LIVE | PvdA/GL grote winnaar in Middelburg en Goes, historisch lage opkomst in Zeeuwse gemeenten

pollDe samenwerking van PvdA en GroenLinks werpt vruchten af in Goes en Middelburg. De nieuwgevormde lijstcombinaties hebben de verkiezingen gewonnen. In Goes komt PvdA/GL uit op vijf zetels. In Middelburg komt GroenLinks/PvdA zelfs op 8 zetels. In Sluis en Noord-Beveland zijn lokale partijen de winnaar. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog. Benieuwd of de uitslag van jouw gemeente al binnen is? Check het in dit artikel!