LIVE: Naam van verdachte in Zeeuwse zedenzaak dook op in Spaans-Nederlands onderzoek naar kinderporno

Intocht

13 november Het is al heel wat jaren geleden dat ik samen met de oudste Man mocht meevaren op de sinterklaasboot. We ontvingen destijds per post een brief van de sint zelf (die hebben we nog!) dus dat maakte het extra bijzonder. Het was wel uitkijken om dit Mannetje achter de schermen zo te positioneren dat hij niet zag dat de sint en zijn pieten zich nog aan het opmaken waren en zich voorbereidden op de intocht. Maar wat was het een feest om zo de stad binnen te varen en mee te zwaaien naar alle mensen die langs de kant stonden te zingen, springen en te zwaaien.