LIVE I Moord Biggekerke: Van den D. wilde zeven slachtoffers maken

Van den D. stak op de vroege ochtend in op zijn 67-jarige schoonvader Henk Cijsouw, die ter plekke bezweek aan zijn verwondingen. Uit onderzoek is gebleken dat hij 42 steekwonden en 14 snijwonden had opgelopen.

Aan het drama gingen spanningen vooraf tussen de gelovige Middelburger en zijn schoonfamilie. Cijsouws dochter wilde scheiden van Van den D, die dat niet kon verkroppen. Hij voelde zich al sinds het begin van hun relatie afgewezen door de familie, die hem ‘niet moest’.

Toen de breuk definitief was en zijn vrouw met haar ouders naar hun huis in Middelburg was gekomen om spullen op te halen knapte er iets bij hem. Dat was in de week vóór 13 september. Van den D. zei vooral geraakt te zijn door de woorden ‘fijne avond’ die zijn schoonmoeder tegen hem zei.

Op zondag 12 september volgde Van den D. een online kerkdienst en kreeg hij het plan om wraak te nemen. Hij werd getriggerd door de psalmtekst die werd voorgedragen ‘Zevenmaal is dubbel vergelden’. Van den D. wist ook wie hij wilde uitschakelen: zijn schoonuders, zijn vrouw, een zus en haar drie kinderen.

Miliaire missie

Een dag later begon Van den D. aan wat hij zelf omschreef als een soort ‘militaire missie’, vergelijkbaar met het gewelddadige spel Call of Duty, waaraan hij vroeger verslaafd was. De Middelburger ging te voet naar Biggekerke waar hij toesloeg en Henk Cijsouw aanviel. Zijn vrouw sloot zich op in de badkamer en kon daardoor ongedeerd blijven.

Van den D. reageerde maandag wisselend op vragen die de rechtbank stelde en leek het alsof het vastomlijnde plan wat hij had toch niet zo stevig was. Zo verklaarde de Middelburger dat het heel anders had kunnen aflopen als Henk Cijsouw hem die maandag had uitgenodigd om binnen te praten. Ook verklaarde Van den D. dat hij zijn ex-vrouw niks had aangedaan als het gelukt was om de badkamerdeur te forceren.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de Middelburger van moord op Cijsouw en poging tot moord op zijn ex-vrouw.

