LIVE I Acht mannen voor rechter in zaak-Hrieps, vier zijn afwezig

De rechtszaak is even s na 10.00 uur begonnen, omdat er een storing was in de livestreamverbinding die voor belangstellenden is opgestart. Vier van de acht verdachten zijn aanwezig: A.M (24) uit Bergen op Zoom, J.D. (26) uit Middelburg, C.de R. (25) uit Vlissingen en L.P. (34) uit Goes.