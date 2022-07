LIVE | Groot deel van Walcheren al uren zonder water, breuk in waterleiding gevonden bij Oost-Souburg

LIVEVLISSINGEN - Rond 09.00 uur meldde de Veiligheidsregio Zeeland dat de breuk in de leiding was gevonden bij Oost-Souburg. Monteurs gaan nu aan de slag om de leiding te herstellen. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren.

Door het lek komt er in grote delen van de gemeente Vlissingen en de omgeving van Nieuwdorp en Lewedorp sinds vannacht nauwelijks of geen water uit de kraan. Ook in deel deel van Middelburg en in Koudekerke is de waterdruk minder.

De Veiligheidsregio Zeeland liet vanochtend rond acht uur een NL Alert uitgaan vanwege de situatie. Waterleidingbedrijf Evides stuurt waterwagens naar het getroffen gebied. De veiligheidsregio kijkt welke instellingen met kwetsbare mensen hulp nodig hebben.

Vanwege de vele meldingen over het probleem is het storingsnummer van het bedrijf overbelast en tijdelijk niet bereikbaar. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) riep bewoners op om mee te helpen bij het vinden van de locatie van de lekkage. ‘Als je buiten een lekkage ziet, een ongebruikelijke plas water op straat of in de berm. Neem dan contact op met Evides Waterbedrijf of VRZ.’

Verder roept ze op om zuinig om te gaan met drinkwater en niet te douchen als dat niet nodig is. Tot slot meldt de VRZ dat de waterkwaliteit nog niet in het geding is door de leidingbreuk. Als je even geen water hebt gehad en het komt weer terug is het advies om het water 5 minuten te koken.

