LIVE: Eis: zes jaar cel en tbs tegen hoofdverdachte in Zeeuws-Vlaamse zedenzaak

update 18.20 uur Politie legt beslag op woningen, auto's en geld na onderzoek naar hennepkwe­kers

12 november GOES - De politie heeft drie mannen opgepakt in een onderzoek naar hennepkwekerijen in Zeeland en West-Brabant. Er is beslag gelegd op drie woningen, twee auto’s, geld, drugs en hennepplanten. Het onderzoek vond op acht locaties plaats.