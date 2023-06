Lisa uit Middelburg doet mee aan Ex On The Beach: ‘De meest bizarre vakantie uit mijn leven’

Voor de ‘fame’ deed Lisa het niet. Niet alléén dan. Want dat zo'n programma haar dj-carrière een boost geeft, komt mooi uit, geeft ze eerlijk toe. De gratis tien dagen vakantie in Gran Canaria spraken haar meer aan. En ach, geef de Middelburgse eens ongelijk. Dat ze die tien dagen met haar ex moest spenderen, was zo vervelend nog niet, bleek in de eerste aflevering. De twee lijken elkaar op het zonnige eiland opnieuw te vinden. ,,Het was de meest bizarre vakantie van mijn leven en dat kwam niet alleen door mijn ex", zegt Lisa lachend.