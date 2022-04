Lions delen weer cultuurprijzen uit

Europese Commissie: Roompot mag Landal overnemen

BRUSSEL - De Europese Commissie is akkoord met de samensmelting van de twee grootste uitbaters van vakantieparken in Nederland, Landal Green Parks en Roompot. Maar of de deal door kan gaan, is daarmee nog niet gezegd. Het is nog steeds wachten op de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Een onderzoek van de Nederlandse toezichthouder loopt nog.

19 april