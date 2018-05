Liliane Butler stopt met dansschool 'met pijn in het hart'

Jesca Donken (26) neemt dit najaar de leiding op zich. Zij is sinds 2016 in dienst bij de school. Liliane: ,,Ik ken haar sinds haar vijfde. Ze heeft bij mij les gevolgd en een professionele dansopleiding afgerond. Ze is heel deskundig en heel veelzijdig." Ook Geniya Gotenko, met wie Liliane al jaren samenwerkt, blijft aan de school verbonden.

Het is een wonder dat Liliane ruim veertig jaar als balletlerares heeft volgemaakt. Ze heeft scoliose, een vergroeiing in de rug. Een professionele danscarrière na de dansopleiding in Rotterdam zat er dan ook niet in. ,,Of ik was op mijn 25ste al in een rolstoel beland", vertelde ze eerder.