Lijn 19 Hulst-Breda gaat weer beperkt rijden en fiets mag opnieuw in tunnelbus

VIDEO Zeeuwse fruitauto­maat naast de pomp: na het tanken een zoete kers in je mond

14:13 HEINKENSZAND - Bij de Agrisneltank in Heinkenszand kun je sinds kort niet alleen je tank vullen, maar ook je mond vullen met rijpe Zeeuwse kersen. Kersentelers Johan Elenbaas uit Arnemuiden en Thijs van Overloop uit Kattendijke hebben er een fruitautomaat neergezet. Ook bij Agrisneltankstations in Goes, Kruiningen en Yerseke staan zulke automaten. ,,We proberen zo een lokaal afzetkanaal te creëren. Als dat lukt, is het voor ons de kers op de taart...”