Liever een koud huis, dan Russisch gas

De ramadan is begonnen: Marokkaan­se Halima El Ouarik over de vasten­maand

GOES - Voor de Goese Halima El Ouarik (geboren in Marokko) begint vandaag de ramadan. De PZC volgt haar in deze vastenmaand. Vandaag een korte kennismaking met Halima en het fenomeen ramadan.

2 april