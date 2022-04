Liesbeth is al 22 jaar gelukkig in haar flatje in Terneuzen, maar nu gaat-ie plat: ‘Het voelde alsof de grond onder mij wegzakte’

De verouderde woningen moeten plaatsmaken voor een uitbreiding van het woonzorgcomplex van stichting Tragel in deze straat. Mielen (65) weet het ook wel: de flatjes, gebouwd in de jaren 60, hebben hun beste tijd gehad. De douche, keuken en toiletruimte zijn ronduit klein, het opstapje voor haar voordeur is haar een gruwel en zo zijn er nog wel meer dingen die te wensen overlaten. Maar toch... Hoe je het wendt of keert, het is wel háár flatje. ,,Ik had 22 jaar geleden heel snel een betaalbare huurwoning nodig. Deze flat was beschikbaar. In de loop der jaren is het gewoon echt mijn huisje geworden. Ook al hebben we hier ook best wat te stellen gehad.’’