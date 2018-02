Lieke wint auto 'Blijf erin en win' en mag na 4 dagen eindelijke auto uit

Dinsdag werd Lieke Anna met drie andere opgesloten in een auto die geparkeerd stond in het 538-gebouw met maar één doel: Die auto winnen. Daarvoor moesten ze vier dagen in de auto verblijven, zonder momentje om de benen te strekken.

Daarnaast werden de deelnemers verleid met verschillende aanbiedingen in ruil voor hun opgave. Twee van de vier deelnemers pakten zo'n aanbieding, waardoor Lieke, die tegenwoordig in Tilburg woont, vrijdag in een quiz moest strijden met de andere overgebleven deelnemer. Zij wist uiteindelijk de meeste vragen te beantwoorden en mocht de auto dus mee naar huis nemen en, misschien wel belangrijker, kon voor het eerst in dagen weer eens haar benen strekken.