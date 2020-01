Lichaam gevonden in kanaal bij Terneuzen

Hij wordt de nieuwe beroeps­schip­per voor de KNRM in Breskens

21 januari BRESKENS - Na iets meer dan zes maanden is er een nieuwe beroepsschipper bij het KNRM-reddingstation in Breskens. De in Vlissingen geboren en getogen Martijn Groen volgt per 1 februari Marcel van den Nieuwendijk op. Die vertrok halverwege vorig jaar.