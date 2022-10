Lezers reageren op het nieuws van de week: Dé oplossing voor de wooncrisis? Gewoon bij elkaar blijven!

lezersbrieven,,Dat de helft van de stellen tegenwoordig uit elkaar gaat, daar zit een groot deel van het probleem. Daar hoor ik nooit iemand over,” reageert Magda van den Branden uit Sint-Jansteen op de vele nieuwsberichten over de wooncrisis. Zij weet de oplossing wel. Ondertussen baalt Klaas Gunster uit Vogelwaarde van Delta in Zeeuws-Vlaanderen: ,,Zo beloven ze glasvezel te gaan aanleggen in de buitengebieden, maar ze vertellen er nooit bij wanneer.” De redactie maakt wekelijks een selectie van ingezonden reacties. Wil je ook reageren op nieuws uit de PZC? Mail dan naar lezersredacteur@pzc.nl .

Dé oplossing voor de wooncrisis? Gewoon bij elkaar blijven!

Starters kunnen fluiten naar een betaalbaar huis. Dat probleem is onderdeel van de wooncrisis, waarover ik regelmatig lees in het nieuws. Dat de helft van de stellen tegenwoordig uit elkaar gaat, daar zit een groot deel van het probleem. Daar hoor ik nooit iemand over. Vroeger woonde een stel levenslang samen in een huis. Nu wordt er veel gescheiden en zijn er twee woningen nodig. Of ben ik de tel kwijt?

Magda van den Branden, Sint-Jansteen

Het Nederlands elftal floreert, ondanks het ‘zorgwekkende’ aantal buitenlandse spelers in de eredivisie

Mikos Gouka schrijft over het groeiende aantal buitenlandse spelers in de eredivisie, ten opzichte van Nederlandse spelers. Dit fenomeen speelt al jaren, met golfbewegingen. Weer neemt Gouka Feyenoord als voorbeeld. Zijn conclusie is dat de ontwikkeling slecht is voor de ontwikkeling en kwaliteit van de eredivisie. Hoe komt het dan dat het Nederlands elftal floreert als nooit tevoren? Hebben buitenlanders dan geen vat op deze ontwikkeling? Gemakshalve heeft Mikos dit buiten beschouwing gelaten. Niettemin heeft hij er een pagina over vol geschreven, dat is een prestatie op zich.

William Gijsel, Eede

PZEM krijgt een Tsjechische baas, is dat nu wel verstandig?

Aandeelhouders moeten beslissen wat met de PZEM gaat gebeuren. Er ligt een voorstel om dit energiebedrijf aan een Tsjechische belangstellende te verkopen. De vraag is of dat onder de heersende omstandigheden verstandig is. Wil je als energiebedrijf, met de kennis van nu, afhankelijk zijn van een buitenlandse eigenaar? Is het niet logischer om terug te keren naar een publieke eigenaar? Diezelfde vraag kan worden gesteld bij alle bedrijven en instellingen die, in een niet zo eens zo ver verleden, tot de publieke taak hoorden. Privatisering heeft niet alleen het beste in mensen teweeggebracht.

Cees Vergouwe, Middelburg

Volledig scherm De vlag van glasdraad die inmiddels door heel Zeeuws-Vlaanderen te zien is. © Anne Hana

Delta blijft GlasDraad dwarsbomen

Krijgt het buitengebied van Zeeuws-Vlaanderen eindelijk snel internet via glasvezel? Delta houdt niet van concurrentie. Wij hebben in Nederland afgesproken dat marktwerking leidend is. Maar niet bij Delta. Om met een metafoor te spreken: zij hebben in de publieke infrastructuur een weg van tv en internet aangelegd naar de consumenten. Daarop mogen echter alleen auto’s van de Delta rijden. Een duidelijk geval van oneigenlijke concurrentie. De overheid had allang moeten ingrijpen. Ondertussen behoudt Delta het monopolie en doet er alles aan om GlasDraad te dwarsbomen. Zo beloven ze glasvezel te gaan aanleggen in de buitengebieden, maar ze vertellen er nooit bij wanneer. GlasDraad is daarentegen glashelder. Start en aanlegkosten zijn duidelijk, net als de ruime keuze uit achttien providers. Delta, denk nu eindelijk eens aan uw klanten in plaats van uw winstpotentieel. Verlaat uw loopgraven, ga terug naar uw kernactiviteit als provider, omarm concurrentie, omarm GlasDraad en sluit u bij hen aan als negentiende provider met een mooi onderscheidend en concurrerend aanbod.

Klaas Gunster, Vogelwaarde

Volledig scherm PvdA-Kamerlid Khadija Arib in haar rol als vervangend Kamer-voorzitter, hier tijdens het debat over de begroting van Veiligheid en Justitie. © ANP

Walgelijk, die dolksteek naar Khadija Arib

Marleen Blommaert geeft exact aan wat er mis is in de politiek. In plaats van dat de politici hun energie inzetten voor de toeslagenaffaire, de te hoge energieprijzen en de toegenomen armoede in Nederland, gaat men een respectabele vrouw, die zich ingezet heeft voor Nederland pootje lichten, onderuit halen, kapot maken. Met welk doel? Haar achterban neemt het ook niet voor haar op. Wat een kleuterklas! Hier heb ik één woord voor: walgelijk. Ik wens mevrouw Khadija Arib veel sterkte.

Yvonne Kemink, Vrouwenpolder

Volledig scherm De bibliotheek in 's-Gravenpolder. © Johan Van Der Heijden

De bieb openhouden, zou het serieus worden overwogen?

Ik lees in het artikel over de sluiting van de bieb in ‘s-Gravenpolder dat de gemeenteraad Borsele zichzelf de taak heeft opgelegd om per jaar een ton te bezuinigen op het bibliotheekwerk in de gemeente. Dit is inmiddels teruggebracht tot 60.000 euro, omdat er meer ruimte in de begroting is en de bibliotheek zelf ook om een kleinere bijdrage heeft gevraagd. Volgens wethouder Van de Plasse zijn er verschillende opties. Sluiting van de vestiging ‘s-Gravenpolder is daar een van. De andere drie opties die ze in het artikel noemt, schiet ze zelf weer af door meteen de nadelen op te sommen. Het grote nadeel dat kleeft aan de sluiting van de bieb in ‘s-Gravenpolder, een dorp van ruim 4700 inwoners, blijft achterwege. De gemeenteraad neemt op 3 november een besluit. Me dunkt: de uitkomst van dat besluit is voorspelbaar.

Dries Prince, ’s-Gravenpolder