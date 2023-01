Levensgevaarlijke lichtkogel vliegt woonkamer van Marco binnen: ‘Wie steekt zoiets af?’

Nietsvermoedend staat Marco van Belzen samen met zijn visite om vijf minuten over twaalf door het raam van zijn appartement naar het vuurwerk te kijken op het Damplein in Middelburg. Buiten ziet hij een groep van zo'n veertig jongeren samenscholen voor zijn woning, midden in het centrum van Middelburg. Ze hebben tassen vol met vuurwerk bij zich.

Oorlogsgebied

Van Belzen heeft meteen door dat dit niet ‘zomaar’ wat vuurwerk is. ,,De Dam veranderde al snel in een ‘oorlogsgebied’‘’, vertelt hij een paar uur later. ,,Er gingen wel veertig van die lichtkogels de lucht in. Hoe haal je het in je hoofd om die midden in de stad te gaan afsteken?”

Er zit één afzwaaier tussen. De metalen cilinder die aan het projectiel zit gaat met enorme snelheid door de glas-in-loodramen van Van Belzen. Ook de voorzetramen sneuvelen. ,,De cilinder spatte via het plafond tegen de muur, het parachuutje zat er nog aan. Het rode licht heeft niet kunnen ontbranden, dat is een geluk geweest anders hadden we waarschijnlijk nog brand ook gehad. Het is sowieso een wonder dat er niemand gewond is geraakt. We stonden met zijn vieren door dat raam te kijken. De lichtkogel is rakelings langs ons heen gegaan. Dit had zoveel slechter kunnen aflopen.”