Leven in en rond een zwavelzwam

Aan de voet van een grauwe abeel bij De Piet, langs het Veerse Meer, groeide afgelopen voorjaar een flinke zwavelzwam. Dat is een felgeel gekleurde zwam, die bruinrot in het hout van de boom veroorzaakt. De zwam was al een beetje op zijn retour, maar juist dan kun je er soms allerlei insecten op ontdekken. En dat was dit keer niet anders: op de zwavelzwam liep een aantal mooie zwarte kevertjes met rode vlekken op de dekschilden. Het waren boletenzwartlijfjes; kevertjes waarvan de larven opgroeien in het inwendige van een paddenstoel.

Een week of zes later was er van de vruchtlichamen van de zwavelzwam niets meer over en ook de kevertjes waren nergens meer te bekennen. Maar de plek van de zwavelzwam had nieuwe bewoners gekregen. Grote wespen vlogen af en aan en al snel bleek dat hier een nest van de hoornaar gevestigd was. De hoornaars hadden hun nest precies op de plek van de zwam. Daar was het hout wat weggerot en daardoor was een ideale nestplaats ontstaan. De dieren vlogen de hele dag in en uit. Hoewel hoornaars in het algemeen niet agressief zijn tegenover mensen is het toch beter om zo’n nest niet al te dicht te naderen, want dan kunnen de dieren wel degelijk in de verdediging gaan.