Letty Demmers waarnemend burgemeester Noord-Beveland

25 november: Concert in de Sint-Baaf­skerk in Aardenburg

10:30 Op zondag 25 november 2018 vindt het concert ‘Het lied van de Wachters’ plaats in de Sint-Baafskerk in Aardenburg. De uitvoering van het concert is in handen van BachPlus. Het concert begint om 16.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Het concert wordt afgesloten met een receptie in de Sint-Baafskerk. Onder het genot van een drankje en hapje kan men napraten over het concert met publiek en musici van BachPlus. De toegangsprijs is € 25,- (voorverkoop € 20,-). Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis komen luisteren wanneer zij worden begeleid door een volwassene. Kaarten zijn te bestellen via www.bachcomite.nl