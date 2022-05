Letty Demmers (69) wordt wethouder in Bergen op Zoom

Demmers is geen onbekende in Zeeland. Tussen 2009 en 2012 was zij korpschef van de regiopolitie Zeeland. Vanaf oktober 2013 was ze tweeënhalf jaar waarnemend burgemeester van Vlissingen; dezelfde functie bekleedde ze in 2018 en 2019 op Noord-Beveland. In die gemeente trad ze onlangs nog op als informateur. Momenteel is Demmers voorzitter van de raad van toezicht van Scalda. Landelijk genoot Demmers vooral bekendheid als voorzitter van D66 (2015-2018).