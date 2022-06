Leo Testers haalde met The Blue Devils ‘de duivel’ de Sasse kerk binnen, maar wat was dát een succes

Wij zijn samen onderweg is ook de titel van het boek, waarmee Theo Sarneel uit Westdorpe een hommage brengt aan kapelaan Leo Testers. Die presteerde het om in de jaren zestig in slechts zes jaar tijd een onuitwisbare indruk achter te laten in Sas van Gent en omgeving. Testers was zó vooruitstrevend dat de jongeren met hem wegliepen. Hij liet zelfs een orkest in de kerk spelen, dat een allesbehalve kerkelijke naam had. ,,Testers haalde met The Blue Devils de duivel de kerk binnen’’, vertelt Sarneel.