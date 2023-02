Leo Adriaansen uit Kloetinge is beste acteur op filmfestival in New York; ‘Het is een beetje uit de hand gelopen’

Leo Adriaansen is sinds zondag een internationaal gerespecteerd acteur. Op het filmfestival ‘Art is Alive’ in New York is de 64-jarige Kloetinger uitgeroepen tot beste mannelijke acteur. En daar had hij niet op gerekend.

Adriaansen kreeg de Best Male Actor Award voor zijn rol in Restaurant la Vérité, Garden of Eden. Dat is een film van Goesenaar Ben Flore die zich afspeelt in Nisse en Kloetinge. Nisse is voor deze gelegenheid omgedoopt tot Eden. Adriaansen speelt in de film een chefkok die door een brand zijn gezin én restaurant is verloren. Hij raakt zelfs dakloos, maar hervindt zijn levenslust als hij in de bres springt voor een twaalfjarig vluchtelingetje.

,,Ik ben wel een beetje verrast ja", vertelt de bescheiden en een beetje beduusde Kloetingse acteur een dag na de onderscheiding. Beste mannelijke acteur op een filmfestival in New York, het is me nogal wat: ,,Ik wist natuurlijk al wel eerder dat ik genomineerd was, maar dat ik ook echt een prijs zou winnen, daar had ik niet op gerekend. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk."

De film gaat over de plaats Eden, waar alles moet wijken voor de komst van een groot pretpark: Garden of Eden. Adriaansen helpt een vluchtelingetje als hij wordt gediscrimineerd door de eigenaar van Restaurant la Vérité. Dat leidt uiteindelijk tot een beter leven voor zijn beschermeling met zelfs uitzicht op een veelbelovende toekomst.

Soort reclamefilm

,,Deze film is al een tijdje geleden gemaakt", vertelt Adriaansen. ,,Voor corona zijn de opnamen al begonnen. Het script is geschreven door Ben Flore. Hij heeft de film ook geproduceerd en hij is ook de regisseur geweest van de film. Eigenlijk is het begonnen om het script te kunnen verkopen, als een soort reclamefilm daarvoor. Maar het is een beetje uit de hand gelopen."

Flore stuurde zijn film zelf in naar New York: ,,Met deze film kan je niet op ieder festival terecht", legt hij uit. ,,Je hebt korte en lange films, maar deze valt er net een beetje tussenin. Hij duurt 53 minuten. Dat is te kort voor een speelfilm maar weer te lang voor een korte film. Onder meer daarom heb ik voor New York gekozen. Maar bijvoorbeeld voor Film by the Sea is het waarschijnlijk geen geschikte lengte."

In Hollywood gewonnen

De Goese cineast was met zijn film in New York ook nog eens genomineerd als Best Movie. Hij eindigde bij de laatste vijf, maar die prijs ging net aan zijn neus voorbij. Een Amerikaanse productie ging daarmee aan de haal. Maar daar treurt hij niet om: ,,Ik ben eigenlijk scriptschrijver en die scripts doen het hartstikke goed. Die winnen eigenlijk meer dan de films. Daar heb ik zelfs al in Hollywood mee gewonnen."

,,Om beter in de markt te kunnen liggen met je scripts en om het proces beter te kunnen begrijpen ben ik eigenlijk zelf films gaan maken", aldus Flore. ,,En dat is toch ook wel heel erg leuk om te doen. Het zijn allemaal zero-budget films, maar gaandeweg we verder komen met het maken van films, wordt het ook steeds professioneler. Voor deze film hebben we zelfs een casting georganiseerd."

Opstapje naar filmwereld

Voor jonge acteurs zijn Flore's films soms zelfs een opstapje naar de filmwereld gebleken. ,,Er is er eentje op de filmschool terecht gekomen waar ze het heel goed doet. En er zijn een paar acteurs die inmiddels een jaar of zestien zijn en nu vaker films maken. Dus dat is ook heel erg leuk."

Wat de filmprijs voor acteur Adriaansen gaat betekenen moet nog worden afgewacht. Misschien stromen de filmaanbiedingen straks wel binnen. Wat de Kloetingse acteur betreft zou dat geen enkel probleem zijn: ,,Ik zou het wel leuk vinden om vaker in films te spelen. Dus laat ze maar komen. Maar ik reken nergens op."

Amazon Prime

De film Restaurant la Vérité, Garden of Eden is in Amerika en Groot-Brittannië te zien op Amazon Prime. Helemaal in het Nederlands, met Engelse ondertiteling. Maar Flore en Adriaansen werken alweer aan hun volgende film. Flore: ,,We komen steeds een stapje verder, Dus misschien dat we straks iets neer kunnen zetten dat bijvoorbeeld ook op Videoland te zien is."