Lentezon maakt de wereld een stukje vriendelijker

Terrasje pikken

Shumee Jasperse en Merijn Domisse uit Middelburg zijn rechtstreeks uit school een terrasje gaan pakken op het Bellamypark in Vlissingen. ,,Met zo’n zonnetje heb ik gelijk een beter humeur”, lacht Merijn. ,,Je gaat ook eerder naar buiten, een rondje wandelen of fietsen.” Shumee: ,,Ik word vrolijker wakker als ik het zonnetje door mijn raam zie!” De vriendinnen zitten lekker in de kussentjes genesteld op het terras van Marcus. ,,Leuke tent, je kunt hier Marokkaanse thee drinken en ze hebben geweldige tosti’s”, prijst Merijn vanachter haar zonnebril.

Lekker in het kasje

Op de Bakkersdorplaan in Vlissingen staat Rens de Rijke over potjes met aarde gebogen. De vogels fluiten, in de voortuin staan de narcissen op uitkomen. In het kasje achter het huis is de temperatuur, met dank aan de zon die er pal op staat, zomers. ,,In deze tijd moet je beginnen met zaaien”, zegt de volkstuinier, terwijl hij tomatenzaadjes in de aarde duwt. In het kasje staan al potten met kapucijners en tuinbonen. ,,In de keuken staan al diverse soorten sla. Het huis staat weer vol!”