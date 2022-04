Lekker meezingen met Nederlandse hits in het dorpshuis van Kloosterzande

,,Huilen is voor jou te laat!” In dorpshuis Binnendeur in Kloosterzande galmen op vrijdagmiddag Nederlandstalige meezingers door de zaal. Voeten tikken mee op de maat, er wordt voorzichtig meegedeind en het is een muzikaal feest van herkenning.

,,Met muziek benader je iedereen”, zegt dorpsraadvoorzitter Robert Asselman van Kloosterzande. In coronatijd mocht zingen in groepsverband lang niet, maar die schade wordt ruimschoots ingehaald. In het dorpshuis kun je voortaan elke maand lekker een paar uurtjes komen zingen. Als zingen je blij maakt, is samen zingen nóg leuker, is de insteek van de zing-mee-probeerdag. De activiteit is een initiatief van de dorpsraad en wordt ondersteund door Hulst voor Elkaar.