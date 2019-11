Lek bij Dow Benelux: onbekende hoeveelheid kankerverwekkende benzeen in Westerschelde

De bedrijfsbrandweer van Dow heeft rond 19.30 uur met assistentie van de Veiligheidsregio het incident onder controle gebracht. De benzeen uit de leiding vlakbij de Braakmanhaven is overgepompt naar een opslagtank. Persoonlijke ongevallen hebben zich niet voorgedaan. De oorzaak van de lekkage is in onderzoek.

Benzeen is één van de meest geproduceerde chemische stoffen en wordt gebruikt als grondstof voor de productie van kunststoffen. Het is kankerverwekkend, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), en kan ook bij natuurlijke processen ontstaan, bijvoorbeeld in vulkanen of bij bosbranden. Het RIVM meldt verder nog over benzeen dat het snel verdampt, slecht oplost in water en zeer brandbaar is.