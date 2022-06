Leiding PI Torentijd neemt signalen over werkdruk serieus

Lourens reageert daarmee op de uitkomsten van een onderzoek van vakbond FNV, die zegt dat de hoge werklast soms zorgt voor onveilige situaties en dat het geweld tegen medewerkers toeneemt. De bond pleit voor meer personeel. Lourens: ,,Om de werkdruk op lange termijn te kunnen verminderen is voldoende vast personeel één van de belangrijkste voorwaarden. Het is een grote uitdaging voor de Dienst Justitiële Inrichtingen en dus ook voor PI Middelburg. We hebben te maken met pensionering, interne doorstroom en de krappe arbeidsmarkt van dit moment. We doen hard ons best met de middelen, die we nu hebben.’’