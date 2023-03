Leiden vindt het goed, maar waarom wil Middelburg ook een Huizingalezing? ‘Mensen gooien Johan en Leonhard vaak door elkaar’

TWEEDE KLASSE Yerseke voelt zich bestolen, arbiter geeft later fout toe

De camerabeelden die Yerseke had vastgelegd, logen er niet om. De Bevelandse tweedeklasser had zaterdag in eigen huis tegen Zuidland recht op de drie punten, maar scheidsrechter Leo Uitterhoeve keurde in de 95ste minuut de 2-1 van Yerseke na overleg met de assistent-scheidsrechter van Zuidland af.