Leerlingen uit Lamswaarde stappen vrachtwagen in voor een lesje ‘dode hoek’

Vrijwilligers Sandra en Nel van Veilig Verkeer Nederland waren te gast op de school voor het project Veilig Op Weg. De dode hoek stond daarbij centraal. ,,Want ook al heeft een vrachtwagen wel zes spiegels, dan nóg kan de chauffeur niet alles zien!”

Dode hoek als project

,,In theorie weten de kinderen wel wat de dode hoek inhoudt”, vertelt leerkracht Ellen van Gremberghen. ,,Tijdens de verkeerslessen hebben de kinderen de dode hoek als project aangepakt.” De instructiefilm is zodoende gesneden koek. De vuistregel ‘blijf rechts en ruim achter de vrachtwagen met minimaal drie meter afstand’ wordt in verschillende verkeerssituaties belicht.

Maar dan de praktijk. In kleine groepjes mogen de kinderen in de bij de school geparkeerde vrachtwagen stappen. Voor sommige kinderen is het een hele klim. De beugel om zich op te hijsen komt goed van pas. Roan (8) en Janno (10) vinden het prachtig dat zij achter het stuur plaats mogen nemen. Als eenmaal de deuren dicht gaan, kunnen ze zelf ervaren dat truckchauffeurs, ondanks een veelvoud aan spiegels, nog steeds niet in beeld hebben wat er rond hun vrachtwagen gebeurt. Ze snappen nu ook dat, zeker bij een bocht naar rechts een vrachtauto veel ruimte nodig heeft en dat ze voor de veiligheid uit de dode hoek moeten blijven.

Altijd goed opletten

,,Wat een bakbeest is dat, zo’n vrachtwagen”, roept Janno. ,,Later vrachtwagenchauffeur worden, lijkt me wel iets. Maar nu op mijn fietsje weet ik dat ik altijd goed moet opletten omdat de chauffeur me niet altijd ziet.”