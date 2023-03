Leerlingen lopen mega-bedrag bij elkaar voor slachtoffers aardbevingen

De ABS hield de sponsorloop op donderdag 9 maart. De leerlingen liepen rondjes door het Molenwaterpark naast hun school. Ze lieten zich sponsoren per rondje of voor een vast bedrag, vertelt Vliegenthart. ,,Vorige week is het gesponsorde geld opgehaald.”

Op de ABS zitten kinderen met familie in Turkije en Syrië. Zij konden in de klas vertellen over wat er was gebeurd en wat dat betekent voor de slachtoffers. ,,Iets doen voor een ander en daarvoor samenwerken, dat was de boodschap aan de kinderen om deze sponsorloop te houden”, legt Vliegenthart uit. En dat is dus bijzonder goed gelukt. ,,Iedereen is ontzettend trots op het resultaat en hoe ze dit samen hebben gedaan.”