Leenhouts schuift naar bord 1 na nieuwe zege in Vlissingen

Met wollen jas aan het woeste water op: de Van der Kloosters waren boefjes maar ook helden

Eigenzinnig waren ze. En boefjes. Maar ondertussen redden de leden van familie Van der Klooster uit Burghsluis tig mensen van de verdrinkingsdood. Een van deze ‘helden van de zee’ was Nelis van der Klooster, de opa van Wim van de Sluis (76) uit Lewedorp. ,,Het was een apart slag mensen", vat hij zijn voorouders samen. ,,Ze liepen niet graag in het gareel.”