Leegloop in top waterschap, doordat bestuursleden wethouder worden: ‘Drie mensen tegelijk weg, dat is te veel’

poll Vrouwen aan de top: meer vrouwen door voorkeurs­stem­men in raad van Zeeuwse gemeenten

VLISSINGEN - Zestien Zeeuwse vrouwen kregen zoveel stemmen dat ze een man uit de raad verdringen, vier jaar geleden waren dat er nog maar elf. Er werden 74 Zeeuwse vrouwen verkozen, twee minder dan in 2018. Als deze vrouwen hun zetels innemen. Want dat is nog niet zeker.

22 maart