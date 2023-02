Leefbaar-boegbeeld Robbert Lievense aast op Kamerzetel bij BBB

Als blaag van zestien stond Lievense aan de wieg van Leefbaar Schouwen-Duiveland, geboren uit onvrede over de vroege sluitingstijden van de horeca in Renesse. Vijf jaar later, in 2005, maakte hij als raadslid zijn entree in de lokale politieke arena en nu is hij aan zijn laatste periode bezig. Tijd om het stokje over te dragen en wat anders te gaan doen, vindt hij zelf. Dat anders zoekt ‘de Kleine Napoleon’ - een geuzennaam die hem werd aangemeten na een keiharde clash met de recreatiesector over verhoging van de toeristenbelasting - nu in Den Haag.