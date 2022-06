Leden De Schutterij vangen bot bij Raad van State: ‘Genoeg bewijs voor gesjoemel met papieren en munitie’

De schutters gingen tegen de maatregelen in hoger beroep bij de Raad van State. Volgens hen berust alles op een misverstand en is er niets onoorbaars voorgevallen. De Raad van State vindt de bewijzen echter meer dan aannemelijk en geeft nu een klap op de intrekkingen van de verloven. Daar zullen de schutters het mee moeten doen, want verder in hoger beroep gaan is niet mogelijk.