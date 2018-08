Last-minute naar de Zeeuwse kust? Weinig kans

Jongen graaft kuil van bijna drie meter diep in Vlissings Badstrand

10:18 VLISSINGEN - Sommige strandgangers hebben niet zo veel met passief bakken in de zon. Die voelen meer voor een actief verblijf aan zee. Zo ook deze jonge bezoeker van het Badstrand in Vlissingen, die gisteren enthousiast was begonnen aan een tunnel naar het andere eind van de wereld. De strandwacht was minder enthousiast.