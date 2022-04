Lammetjesdagen in de Groene Polder

Verkeers­cha­os verwacht door afsluiting Kennedytun­nel richting Nederland, Liefkens­hoek­tun­nel heel weekend tolvrij

ANTWERPEN - Dit paasweekend naar Antwerpen? Let dan goed op. De Vlaamse autoriteiten waarschuwen bestuurders voor verkeerschaos op de E17. De Kennedytunnel wordt vanaf vrijdagavond 21 uur tot maandagochtend 5 uur volledig afgesloten in de richting van Nederland. Dat is nodig om herstellingen uit te voeren aan twee dwarsgoten.

15 april