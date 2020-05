Laatste ritje komt stuntman Rico duur te staan: ‘Tja, de politie kan niet blijven waarschuwen’

Van schoenen, naar geschenken, naar kunst

10:48 HULST - Van schoenen, naar geschenken, naar kunst; galerie De Kunstbank in Hulst is zaterdag heropend in het voormalige schoenenzaak/geschenkenwinkel in de Gentsestraat in Hulst. Voor de initiatiefnemers Marileen Vergouwen, haar zoon Marijn en Esther Rol was het dan als het ware ook een geschenk uit de hemel.