Laatste katholieke kerk van Reimerswaal sluit zondag de deuren

Middelburg zoekt plek voor nieuw azc voor 330 plaatsen en reserve-op­vang: locatie mogelijk in juli bekend

Middelburg krijgt in 2025 een nieuw asielzoekerscentrum voor 330 bewoners. Het complex kan ook uitgebreid worden met 150 tot 250 bedden als de nood aan opvangplaatsen hoog is. In juli van dit jaar kan al bekend zijn waar het azc komt.