Laatste enkeldekker PSD naar sloperij

In 1964 nam de PSD de Prinses Margriet als laatste enkeldekker in gebruik. In 1996 is het schip naar China verkocht, waarvandaan het in 2002 naar Indonesië ging, als de SMS Kartanegra.

Nog zes schepen van de PSD zijn over, weet Van Liere. De drie jongste dubbeldekkers zijn in Italië. De Prins Johan Friso (1997) vaart 's zomers tussen Elba en het Italiaanse vasteland en de Koningin Beatrix (1993) op Sicilië. De Prinses Juliana (1986) ligt al langere tijd stil. Drie oudere zijn in Nederland: de Koningin Emma, nu Estrella, sportvisboot in Scheveningen; de Oosterschelde, restaurant in Zwolle; en de Zuidvliet, museumschip in Zierikzee.